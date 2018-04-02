رئيس الوزراء العراقى يحذر من بيع وشراء البطاقات الانتخابية







وكالات الأنباء

حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، من بيع وشراء البطاقات الانتخابية، داعيا إلى إبعاد الملف الأمنى عن مجرى الانتخابات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وقال العبادى فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى: "أحذر من عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية التى تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما".

وأكد رئيس وزراء العراق "سيطرة القوات الأمنية على عموم المناطق"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مرتكز لداعش فى العراق".

وأضاف العبادي: "الانتصار على عصابات داعش هو انتصار عسكرى فقط.. مشروعنا انتقل من محاربة الإرهاب داخل العراق إلى محاربته فى المنطقة".. "ونحن لا نعتدى على سيادة أحد".

وجدد رئيس الحكومة العراقية تحذيره من اختراق داعش للإعلام وتحويل مؤسساته إلى بوق لهذه العصابات الإرهابية أو الترويج لها، فيما عد كل من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بأنه يحاول "الاستئثار بالسلطة".