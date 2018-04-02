video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 12:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:08 ص
دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة سفينة حاويات - ارشيفية





بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن دخول وخروج 28 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة .
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر دخول سفينتين وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومن المنتظردخول 3 سفن، كما  سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و هى السفينة MALAGA وجنسيتها مولدفيا والتى يبلغ طولها 82 متر والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ3720 طن رخام.
 
ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

موانئ بورسعيد




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة