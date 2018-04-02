دخول وخروج 28 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد - محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، عن دخول وخروج 28 سفينة، وذلك خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 6 سفن وخروج 6 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين ومن المنتظردخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة و هى السفينة MALAGA وجنسيتها مولدفيا والتى يبلغ طولها 82 متر والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ3720 طن رخام.

ويتواجد على أرصفة الميناء سفينتين، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء .