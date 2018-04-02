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الإثنين، 02 أبريل 2018 09:49 م
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حافلات تقل مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما تغادر لشمال سوريا

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:31 م
حافلات تقل مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما تغادر لشمال سوريا خروج مدنيين من الغوطة الشرقية بسوريا





دمشق (أ ف ب)
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غادرت حافلات تقل مقاتلين ينتمون إلى فصيل جيش الإسلام ومدنيين مساء الإثنين الغوطة الشرقية قرب دمشق باتجاه شمال البلاد بعد انتظار لساعات طويلة عند أطراف المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأوردت سانا "خروج 1146 إرهابياً من جيش الإسلام وعائلاتهم من دوما إلى جرابلس" التى تسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة فى ريف حلب الشمإلى الشرقى بموجب اتفاق أعلنته روسيا، فى حين لم يصدر جيش الإسلام حتى اللحظة أى تعليق على الاتفاق. 

 


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