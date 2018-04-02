video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة قناة السويس يلغى رسوم زيارة أهالى المرضى بالمستشفى التعليمى الجامعى

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:40 م
جامعة قناة السويس يلغى رسوم زيارة أهالى المرضى بالمستشفى التعليمى الجامعى الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

قررالدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إلغاء قرار إدارة المستشفيات الجامعية،الخاص بزيادة رسوم زيارة أهالى المرضى بمستشفى الجامعة التعليمي إلى 20 جنية للفرد.

وأشاررئيس جامعة القناه فى بيان لة اليوم إلى أن قرار الإلغاء جاء تقديراً ومراعاة للظروف الاجتماعية والنفسية للزائرين ، منشدا الأهالى الالتزام بالمواعيد المقررة للزيارة، وعدم المغالاة فى زيارة المرضى حرصا على راحتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. قافلة طبية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس

برتوكول تعاون بين جامعة قناة السويس وسلطنة عمان

اليوم.. افتتاح فعاليات الأسبوع البيئى بجامعة قناة السويس

غدا.. افتتاح الأسبوع البيئى السادس بجامعة قناة السويس

الاثنين .. قافلة طبية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

جامعه القناه

اخبار جامعه القناه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"مبروك للسيسى ولمصر" يتصدر ترند تويتر بعد إعلان" الوطنية الانتخابات" فوزه بولاية ثانية

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

"الحلم المصرى يكتمل".. جامعات العاصمة الإدارية الجديدة تبدأ الدراسة خلال 5 أشهر وفقا لأفضل المعايير العالمية.. مصادر: جامعة واحدة على الأقل جاهزة للعمل بـ3 برامج متخصصة.. ونظم القبول تتبع الجامعات الأم

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

4 عيون تراقب قمة "ولاد العم" بين الزمالك والإسماعيلى.. كوبر يبحث عن وجوه جديدة لدعم الفراعنة فى المونديال.. حسام حسن يتمنى التعادل.. مرتضى منصور ينتظر عودة الانتصارات.. وأحمد ناجى يتابع الشناوى وعواد

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

هارى كين: محمد صلاح لاعب عظيم والعبرة بالخواتيم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة