جامعة قناة السويس يلغى رسوم زيارة أهالى المرضى بالمستشفى التعليمى الجامعى

جامعة قناة السويس يلغى رسوم زيارة أهالى المرضى بالمستشفى التعليمى الجامعىالإثنين، 02 أبريل 2018 04:40 م
الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قررالدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، إلغاء قرار إدارة المستشفيات الجامعية،الخاص بزيادة رسوم زيارة أهالى المرضى بمستشفى الجامعة التعليمي إلى 20 جنية للفرد.
وأشاررئيس جامعة القناه فى بيان لة اليوم إلى أن قرار الإلغاء جاء تقديراً ومراعاة للظروف الاجتماعية والنفسية للزائرين ، منشدا الأهالى الالتزام بالمواعيد المقررة للزيارة، وعدم المغالاة فى زيارة المرضى حرصا على راحتهم.
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