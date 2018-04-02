جامعة بنى سويف : الدراسة بكلية علوم الملاحة العام المقبل

بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "مرحلة البكالوريوس" إعتبارا من العام الجامعى 2018 /2019 مع قبول خمسون طالب على الاكثر من طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى رياضة.

وأكد منصور أن المجلس الأعلى وافق أيضا على اللائحة الداخلية للكلية "مرحلة البكالوريوس"، بنظام الساعات المعتمدة حيث تضم الكلية خمسة أقسام وهى "قسم علوم الفضاء وقسم تكنولوجيا الفضاء وقسم اتصالات الفضاء وقسم الملاحة الفضائية وقسم استراتيجية ادارة الفضاء الدولية".