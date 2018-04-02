جامعة بنى سويف : الدراسة بكلية علوم الملاحة العام المقبل

جامعة بنى سويف : الدراسة بكلية علوم الملاحة العام المقبلالإثنين، 02 أبريل 2018 10:55 ص
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف،موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء "مرحلة البكالوريوس" إعتبارا من العام الجامعى 2018 /2019 مع قبول خمسون طالب على الاكثر من طلاب الثانوية العامة من شعبة علمى رياضة.
وأكد منصور أن المجلس الأعلى وافق أيضا على اللائحة الداخلية للكلية "مرحلة البكالوريوس"، بنظام الساعات المعتمدة حيث تضم الكلية خمسة أقسام وهى "قسم علوم الفضاء وقسم تكنولوجيا الفضاء وقسم اتصالات الفضاء وقسم الملاحة الفضائية وقسم استراتيجية ادارة الفضاء الدولية".
وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد كلية قمة جديدة تعمل من خلال لائحة متميزة ومبتكرة وتهدف الى مواكبة التطور الذى يشهده العالم فى علوم الفضاء .
وأضاف رئيس الجامعة،أن الدراسة بالكلية فى مجالات علوم الفضاء من خلال برامج دراسية متطورة ومتميزة ومطابقة للمعايير الاكاديمية القياسية ومن خلال تزويد الطلاب بالاسس المعرفية والمهارات برفع قدراتهم العلمية وتأهيل خريج متميز قادر على المنافسة فى سوق العمل .
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