تمريض طنطا تفتتح فعاليات مؤتمرها الدولى السادس







الغربية - أحمد زيادة

افتتحت كلية التمريض بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولى السادس للكلية بالتعاون مع جامعة نورس كارولينا تحت عنوان "التعليم المبنى على الكفاءات فى مجال التمريض"، والمنعقد فى الفترة من 2-3 أبريل الجارى بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

حضر المؤتمر الدكتور الرفاعى مبارك المستشار المالى لرئيس الجامعة، والدكتور شريف شحاتة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة لطيفة محمود فودة عميد الكلية، والدكتورة رحمة سليمان بهجت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتورة شيرين محمد أبو اليزيد والدكتورة سميرة السيد المزين سكرتيرى عام المؤتمر، والدكتورة إقبال الشافعى عميد الكلية الأسبق، والدكتور مجدى الحفناوى نقيب الأكباء بالغربية، ولفيف من السادة الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهية المعاونة، والطلاب.