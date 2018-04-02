تفاصيل قتل شاب لجدته بالإسكندرية.. المتهم: كانت بتشتمنى واتهمتنى بالسرقة







الإسكندرية أسماء على بدر

"أعز الولد.. ولد الولد" هكذا تربينا على العادات والتقاليد وتقرب الأحفاد من أجدادهم مما يلزم الأبناء والأحفاد ببر الأجداد نظرا لما يحملونه من مشاعر طيبة نحو الأحفاد.. ولكن لكل قاعدة شواذ واستطاعت جريمة قتل السكندرية أن تهز أرجاءها بعد أن أقدم شاب على قتل جدته أثناء شجار بينهما فتطاول عليها بالضرب حتى أغشى عليها ثم جاء بسكين وقام بطعنها فى رقبتها وفر هاربا.

"كانت دائما بتشتمنى وتتهمنى بالسرقة كل دة عشان بستلف منها فلوس دائما ومش بردها بس ظروف شغلى هى السبب" كلمات قالها المتهم أمام نيابة شرق الإسكندرية، مضيفا أنه كان دائما بستلف منها أموال بسبب عدم وجود مصدر رزق منتظم لديه وكان دائما يطلب منها الأموال ويتردد عليها باستمرار لأنها تعيش بمفردها فى الشقة.

واستكمل "كانت دائما بتشتمنى وتتعصب عليا وكنت باقول دى ست كبيرة ومش بزعل منها بس فى يوم الحادثه قالتلى انت حرام وسرقت فلوسى مستحملتش الكلمة والقيت نفسى مديت ايدى عليها وحاولت خنقها لحد ما اغمى عليها والقيت فيها الروح لسه ولاقيت سكينة قررت اضربها بيها فى ساعتها أحدهما ماتت وجريت".

وعن اداه الجريمة أكد أنها كانت موجودة داخل مسكنه جدته وكانت تستخدمها فى المطبخ وحاول إخفائها بعد الجريمة حتى لا يفضح أمره أو يكون هناك بصمات تكشف هويته.

وقررت نيابة شرق الإسكندرية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة تحريات المباحث حول الحالة الجنائية للمتهم.

كان قد تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه بوفاة سيدة داخل الشقة سكنها بالعقار - منطقة العصافرة قبلى.

بالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل البلاغ بالطابق الأول ووجود جثة قاطنتها ح م ى 85 سنة ربة منزل مسجاة أعلى سرير حجرة نومها ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين وجود جرح طعنى أعلى الرقبة من الجهة اليسرى ومنافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مُرتبة، تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل ".

ووجه اللواء مصطفى النمر بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس قسم المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لكشف حقيقة الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة "ع ح ث" سن 22 بائع مقيم شارع 45 - دائرة قسم شرطة أول المنتزه "حفيد المجنى عليها لابنتها".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه توجه لمعاتبة المجنى عليها لقيامها بإتهامه بالسرقة حدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالضغط على رقبتها حتى أُغشى عليها واستل سكين تصادف تواجدها بمحل الحادث وطعنها برقبتها مما أدى لوفاتها وفر هارباً.

بإرشاد المتهم تم ضبط الأداة المستخدمة "سكين "، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه.