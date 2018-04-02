تحرير 55 محضر إشغال طريق بقرية بنى محمد سلطان بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا ، بإزالة حالة تعدي علي أراضي زراعية بقرية المطاهرة البحرية بمساحة قيراط ونصف ، بالإضافة إلى تحرير عدد 55 محضر إشغال طريق ، وذلك خلال حملة لرفع الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع شرطة المرافق بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين .

وفى إطار متابعة حالة النظافة اليومية قامت الوحدة المحلية ببنى محمد سلطان برفع وإزالة المخلفات الصلبة المتراكمة وتجمعات القمامة من مداخل القرية والطرق العمومية ونقاط التجميع بكل من " كدوان - بني مهدي - عكاكا - ابو قرين ـ طريق مصر أسوان أمام مساكن المصنع ـ أمام الجمعية الزراعية بماقوسه ـ طريق محولات ماقوسه ـ أمام شارع الجهلان"، فضلاً عن رفع القمامة من المقلب الوسيط ونقلها الي المقلب العمومي.

من جانب أخر، تواصل الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان طرح لحوم بلدية كل أسبوع بسعر 100 جنية للكيلو، وذلك من خلال منافذ الوحدة المحلية من اجل التخفيف عن كاهل المواطن في ظل ارتفاع الأسعار .