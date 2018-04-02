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بوتين يشيد بالتنسيق فى السياسة الخارجية والدفاعية بين مينسك وموسكو

الإثنين، 02 أبريل 2018 11:26 ص
بوتين يشيد بالتنسيق فى السياسة الخارجية والدفاعية بين مينسك وموسكو بوتين





موسكو(أ ش أ)
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هنأ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بيوم الوحدة بين الشعبين الروسى والبيلاروسى، مشيدا بالتنسيق فى السياسة الخارجية والدفاعية بين البلدين.

وذكر بيان للكرملين اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسى شدد أيضا على أهمية التطوير الملحوظ فى التجارة والاقتصاد وفى المجالات العلمية والتقنية والإنسانية والإقليمية بين موسكو ومينسك.

وأضاف البيان أن بوتين أعرب كذلك عن ثقته فى أن روسيا وبيلاروسيا ستواصلان تعزيز علاقات التحالف الروسية البيلاروسية والتعاون متبادل المنفعة فى جميع المجالات لصالح الشعبين الشقيقين.

 


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