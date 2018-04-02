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الإثنين، 02 أبريل 2018 01:49 م
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انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:28 م
انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن الدكتورالسيد عوض السيد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية ،عن بدء الحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية يوم 10/4/2018 علي مستوي مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتى ذلك في إطار الحفاظ علي الثروة الحيوانية وتوفير التحصينات الوقائية .  

فيما أوضح مدير مديرية الطب البيطرى،فى بيان له اليوم ،عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن  المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدي خطورتة علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتنجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

من جانبة شدد الدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية،علي ضرورة إنجاح تلك الحملة وذلك من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية،وتقديم كافة الخدمات للمواطنين بقدر عالي  من الإحترافية لرفع أي معاناة عن كاهل الفلاح والعمل علي تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وتذليل  كافة العقبات  التي تحول دون الرقي بالثروة الحيوانية.


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