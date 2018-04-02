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اليوم.. قافلة طبية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس

الإثنين، 02 أبريل 2018 02:00 ص
اليوم.. قافلة طبية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس





الإسماعيلية – جمال حراجى
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تنظم إدارة القوافل بالإدارة العامة لمشروعات البيئية بجامعة قناة السويس اليوم الاثنين، قافلة طبية استثنائية لخدمة العاملين بجامعة قناة السويس اعتباراً من الواحدة ظهراً بالمستشفى التخصصي، حيث يتم الكشف وتقديم العلاج مجاناً فى جميع التخصصات، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئى الذى تنظمه جامعة قناة للسويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف قدرية عيد مدير عام قطاع البيئة.

وقال عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة بجامعة القناة، فى تصريحات صحفية، إن الإدارة تشارك فى تنفيذ فعاليات الأسبوع البيئى فى الافتتاح والمعرض الدائم ودورة تدريبية بإدارة التدريب يومى 2 و3 أبريل حول استخدام الأعشاب الطبية فى العلاج للعاملين بالجامعة، وكذلك بالمديريات الخدمية بمحافظة الإسماعيلية.


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