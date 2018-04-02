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اليوم.. حفل تكريم الفائزين فى مسابقة "كاتب ورسام" بقصر ثقافة طور سيناء

الإثنين، 02 أبريل 2018 04:00 ص
اليوم.. حفل تكريم الفائزين فى مسابقة "كاتب ورسام" بقصر ثقافة طور سيناء الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تنظم مديرية ثقافة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، احتفالية بتكريم الفائزين فى مسابقة "كاتب ورسام" بمسرح قصر ثقافة طور سيناء، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أحمد عوض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان ماهر كمال وكيل وزارة الثقافة لقطاع القناة وسيناء، صرح بذلك الباحث حمد شعيب مدير عام مديرية الثقافة بجنوب سيناء.

وقال حمد شعيب مدير الثقافة فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الاحتفالية تضمن عروضا فنية لفرقة كورال الطور وعروض لمسرح العرائس وتوزيع جوائز وشهادات تقرير على الفائزين فى مسابقة (كاتب ورسام).


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