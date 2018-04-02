الكشف على 31 ألف شخص خلال حملة صحية لمواجهة فيروس C بالبحيرة







البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل

نظمت مديرية الصحة والسكان حملة مكثفة للمسح الشامل لفيروس سي بالمجان على مستوى 9 ادارت صحية وهى دمنهور وأبو المطامير و شبراخيت و رشيد وادكو و الرحمانية و كوم حماده وحوش عيسى و الدلنجات.

شارك فى الحملة 4 سيارات طبية متنقلة ومتمركزة امام المستشفى التابعة لكل مركز ومجهزة شملت التسجيل الطبي و سحب العينات و عياده كشف و صيدلية بالإضافة للكشف عن قياس السكر والضغط والسمنة وبلغ اجمالى عدد المترددين حتى الان 31561 حالة.

من جانبه أكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة،فى بيان له اليوم،أن الحملة تعد استكمالا لحملة المسح الشامل لفيروس سي بمحافظة البحيرة والتى بدأت يوم 24 فبراير الماضي،مشيراً إلى عمل تحليل للأجسام المضادة Eliza وعمل تحليل PCR للتأكد من الاصابة بالفيروس من عدمه وفى حالة الاصابة يتم صرف العلاج اللازم بشكل مجانى.