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الفنون الشعبية بالقناطر الخيرية تستقبل وزير الرى ومحافظ القليوبية

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:18 م
الفنون الشعبية بالقناطر الخيرية تستقبل وزير الرى ومحافظ القليوبية وزير الرى ومحافظ القليوبية





القليوبية - نيفين طه
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استقبلت فرق الفنون الشعبية بالقليوبية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بالتنورة والطبل البلدى خلال زيارتهما للقناطر الخيرية لافتتاح ملتقى سلسبيل الثانى على فرع رشيد.

ويذكر أن ملتقى سلسبيل الثانى بالقناطر الخيرية، يضم أكثر من 25 فنانا ومشاهير الفن التشكيلى المصرى، ويقام الملتقى لترويج فكرة الحفاظ على نهر النيل، وكيف ساهم الفن فى توعية المجتمع فى ترشيد استهلاك المياه ومواجهة السلوكيات الخاطئة التى ساهمت فى إهدار الموارد المائية.


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