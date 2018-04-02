العثور على رفات 158 من شهداء سبايكر فى القصور الرئاسية بتكريت العراقية

العثور على رفات 158 من شهداء سبايكر فى القصور الرئاسية بتكريت العراقيةالإثنين، 02 أبريل 2018 07:20 م
القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، العثور على رفات 158 رفات تعود لشهداء مجزرة سبايكر فى القصور الرئاسية بمدينة تكريت.
وقالت الوزارة - فى بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن فريقا من دائرة الطب الشرعى عثر على 158 رفات لشهداء قاعدة سبايكر فى القصور الرئاسية بمدينة تكريت.
يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين فى قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف يونيه 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.
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