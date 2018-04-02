السفير الروسى بصنعاء: المبعوث الأممى يسعى الى تحقيق تسوية عاجلة باليمن

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قال السفير الروسى فى اليمن فلاديمير ديدوشكين إن المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن جريفيتث أظهر سعيا جديا إلى تحقيق تسوية للأزمة فى البلاد فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف ديدوشكين - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "التقيت مبعوث الأمم المتحدة الخاص فى الرياض وأقيم سعيه إلى تسوية الأزمة اليمنية بالجدية بما فيه الكفاية ، إنه يحدد التوصل إلى التسوية فى أسرع وقت هدفا له ، خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية بغية التوصل إلى اتفاق شامل مستقبلا".

وتابع " من المتوقع أن يعقد جريفيتث ، فى أبريل الجارى ، مؤتمرا فى مجلس الأمن الدولى حول الوضع فى اليمن ، يقدم خلاله تقييماته الأولى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة وسيعرض خريطة الطريق".