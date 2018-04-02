video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 أبريل 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تتقدم بشكوى رسمية لـ "إيكاو" حول الاعتداءات القطرية لطائراتها المدنية

الإثنين، 02 أبريل 2018 03:11 م
الإمارات تتقدم بشكوى رسمية لـ "إيكاو" حول الاعتداءات القطرية لطائراتها المدنية تميم وطيران الإمارات





وكالات الأنباء
إضافة تعليق

تقدمت دولة الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

وأكد سعادة سيف السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة "n54" من اتفاقية شيكاغو والتى تأخذ فى الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدنى الدولى وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.

وقال إن "ما تعرضت له الطائرات المدنية الإمارتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدنى، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات " ، مشيراً إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.

وذكر السويدى أن المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق فى الشكوى المقدمة.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضى فى حادثة ثانية .. فيما اعترض الطيران الحربى القطرى فى الحادثة الأولى التى وقعت منتصف شهر يناير الماضى طائرتين مدنيتين أخريتين ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طيران الإمارات: مقاتلتان قطريتان اقتربتا بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين

الامارات

قطر

اخبار الامارات

اخبار قطر

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

الطيران الاماراتى

الطيران القطرى




لا تفوتك
فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

فيديو وصور.. المستشار بهاء أبو شقة فى زيارة وندوة باليوم السابع بعد فوزه برئاسة الوفد

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

433 مسيحيا يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء طقوس الحج

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

أمنيات كروية تحلم الجماهير بتحولها لحقائق فى شهر أبريل.. تأهل المنتخب لدور الـ16 بالمونديال.. انتقال محمد صلاح لريال مدريد.. عودة الجماهير للمدرجات.. رجوع الطيور المهاجرة للقطبين.. انضمام غالى ومتعب للفراعنة

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المعضلة الكبرى

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

اضرار الترامادول عديدة منها الإدمان وفقدان الشهية

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

جوارديولا: محمد صلاح لاعب رائع ومن الصعب إيقافه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة