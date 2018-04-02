الإمارات تتقدم بشكوى رسمية لـ "إيكاو" حول الاعتداءات القطرية لطائراتها المدنية







وكالات الأنباء

تقدمت دولة الإمارات بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

وأكد سعادة سيف السويدى مدير عام الهيئة العامة للطيران المدنى أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة "n54" من اتفاقية شيكاغو والتى تأخذ فى الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدنى الدولى وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.

وقال إن "ما تعرضت له الطائرات المدنية الإمارتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدنى، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات " ، مشيراً إلى أن التصرف كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.

وذكر السويدى أن المنظمة الدولية للطيران المدنى "إيكاو" ستحدد لاحقا تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق فى الشكوى المقدمة.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضى فى حادثة ثانية .. فيما اعترض الطيران الحربى القطرى فى الحادثة الأولى التى وقعت منتصف شهر يناير الماضى طائرتين مدنيتين أخريتين ما شكل تهديدا لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.