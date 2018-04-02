الأردن يوافق على منح أول مستثمر أجنبى الجنسية الأردنية

الأردن يوافق على منح أول مستثمر أجنبى الجنسية الأردنيةالإثنين، 02 أبريل 2018 06:37 م
العاهل الأردنى - أرشيفية
أ ش أ
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وافق الأردن على منح أول مستثمر أجنبى الجنسية الأردنية، فى أول تطبيق لقرار مجلس الوزراء الأردنى بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين بالمملكة.
وأكد وزير الدولة لشئون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار الأردنى مهند شحادة -فى بيان اليوم الاثنين- أنه تم الموافقة من قبل اللجنة الخاصة بالمستثمرين على السير بإجراءات منح أول مستثمر عراقى الجنسية الأردنية، بعد أن استوفى كافة الأسس والضوابط المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق الإيداع والشراء لسندات الخزينة فى البنك المركزى الأردني.
وقال شحادة إن عدد طلبات المستثمرين الذين تقدموا لهيئة الاستثمار للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة بلغ 56 طلبا منها 52 طلبا لغايات الحصول على الجنسية والباقى لغايات الحصول على الإقامة.
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