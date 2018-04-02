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الأردن والبرازيل تشاركان فى اليوم الرابع من مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور

الإثنين، 02 أبريل 2018 12:43 م
الأردن والبرازيل تشاركان فى اليوم الرابع من مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور جانب من العروض





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تشارك فى اليوم الرابع من مهرجان دمنهور الدولى السادس للفولكلور، ثلاث فرق على مسرح أوبرا دمنهور ،هى : فرقة الرمثا وشابات السلط للفنون الشعبية من الأردن، وفرقة مارشيا جاييا من البرازيل، وفرقة قصر التذوق للفنون الشعبية من الإسكندرية.
 
تعكس فرقة الرمثا الأردنية صورة الفلاح الأردنى البسيط من خلال استخدام الحركات المعبرة المتناغمة مع الموسيقى والملابس والأغانى، وتبرز فرقة مارشييا البرازيلية الخليط العرقى لسكان البرازيل من خلال الرقصات المتنوعة ما بين الأفريقية والبرتغالية والبوسانوفا البرازيلية.
 
 
أما فرقة قصر التذوق المصرية تقدم فقرات تراثية متنوعة هى: أوبريت الصيادين - فرح إسكندرانى - رقصة الحصان - فلاحى وبنات بحرى والعصا - التحطيب والتنورة.
 
 
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