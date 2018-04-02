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الأبنية التعليمية: دخول مدرسة الأقصر الإعدادية بشرق السكة الخدمة منتصف 2019

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:01 م
الأبنية التعليمية: دخول مدرسة الأقصر الإعدادية بشرق السكة الخدمة منتصف 2019 محمد بدر محافظ الأقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن المهندس أحمد النوبى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن أن مدرسة الأقصر الإعدادية للبنين بمنطقة شرق السكة الحديد ستدخل الخدمة فى النصف الثانى من العام الدراسى القادم، مضيفًا أن المدرسة على مساحة 4 الآف متر، وبها 27 فصل بطاقة استيعابية 550 طالبا، وتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

 

وأضاف مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محمد بدر محافظ الأقصر فى استكمال العمل بالمدرسة، والتى كان متوقف العمل بها منذ عام 2010.

 

 


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