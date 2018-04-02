اكتشاف 21 حالة إصابة بالجديرى بمدرستين إبتدائيتين بالمراغة فى سوهاج

يذكر أن عبدالحميد إمبابى رئيس مركز ومدينة المراغة توجه اليوم على رأس فريق طبى للمدرستين وتم توقيع الكشف على كل الطلاب بالمدرسة بمعرفة الدكتور الفولى محمود طبيب الوحدة الصحية بقرية فزارة.

وأوضح رئيس المدينة أنه تم عزل التلاميذ المصابين وتم منحهم إجازة إجبارية مع صرف العلاج اللازم لهم وعمل متابعة يومية لهم داخل منازلهم وشدد على ضرورة توعية الأهالى بالعناية الصحية السليمة بالأطفال .