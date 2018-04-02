اكتشاف 21 حالة إصابة بالجديرى بمدرستين إبتدائيتين بالمراغة فى سوهاج

اكتشاف 21 حالة إصابة بالجديرى بمدرستين إبتدائيتين بالمراغة فى سوهاجالإثنين، 02 أبريل 2018 09:06 م
محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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كشفت المتابعة الطبية اليوم بمدرستى فزارة الإبتدائية ومدرسة عمر مطرود بنجع الجعران التابعتين لإدارة المراغة التعليمة بسوهاج عن وجود 21 حالة إشتباه إصابة بالجديرى من بينها 3 حالات بالمدرسة الأولى و18 حالة بالمدرسة الثانية.
يذكر أن عبدالحميد إمبابى رئيس مركز ومدينة المراغة توجه اليوم على رأس فريق طبى للمدرستين وتم توقيع الكشف على كل الطلاب بالمدرسة بمعرفة الدكتور الفولى محمود طبيب الوحدة الصحية بقرية فزارة.
وأوضح رئيس المدينة أنه تم عزل التلاميذ المصابين وتم منحهم إجازة إجبارية مع صرف العلاج اللازم لهم وعمل متابعة يومية لهم داخل منازلهم وشدد على ضرورة توعية الأهالى بالعناية الصحية السليمة بالأطفال .
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