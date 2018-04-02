افتتاح الدورة الأولى لإعداد القيادات بمصر والوطن العربى بالأكاديمية العربية







الإسكندرية- هناء أبو العز

بدأت اليوم أولى ثمرات التعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- ممثلة فى المعهد العربى لإعداد القيادات- والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، حيث تم افتتاح الدورة الأولى "للبرنامج التخصصى لإعداد القيادات فى مصر والوطن العربي" الذى يطرحه المعهد العربى لإعداد القيادات بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والذى يستمر لمدة 5 أسابيع بين جدة وباريس.

وشهد حفل الافتتاح الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة، وقنصل عام مصر بالسعودية الدكتور حازم رمضان وقنصل عام فرنسا بالسعودية مصطفى مهراج والملحق الثقافى الفرنسي.

وتوجه الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة بالشكر الأكاديمية والمعهد العربى لإعداد القادة على إتاحة هذه الفرصة لإعداد 15 متدربا بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، موضحا حرصه على تحقيق التنمية والتطوير المستدام للعنصر البشري.

ويأتى ذلك فيما قامت الدكتورة حنان جودة عميدة معهد القيادات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتقديم عرض عن هذا البرنامج الذى يعد الأول من نوعه فى العالم العربى، والذى يؤهل القيادات المتوسطة والعليا لتولى المناصب الرئاسية فى مؤسسات الدول الحكومية والخاصة.

كما شرحت كيفية قيام رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفّار بتبنى فكرة تصميم هذا البرنامج المتميز، لما له من دور فى بناء الكوادر العليا فى الدول العربية.

من جانبه، أثنى قنصل عام فرنسا على دور المعهد فى طرح برامج تأهيل القيادات فى الدول العربية وعملهم على نجاح وتطوير المؤسسات عن طريق نجاح وتطوير العاملين فيها، والقدرة على انتقاء قيادات ذات كفاءة عالية من بين العاملين.

كما أشاد قنصل فرنسا بشراكة الاكاديمية مع المؤسسة الفرنسية المصنفة الأولى فى فرنسا التى تعتبر نجاح الدول مرهون بضرورة توافر منظومة تنمية بشرية واضحة وفاعلة للإعداد والتطوير الكفء والمستمر للقيادات وأن ما يشهده اليوم من مبادرة معهد القيادات يؤكد السير على النهج السليم.