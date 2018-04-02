اطلاق قوافل طبية للمسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية بكفر الشيخ

يأتي ذلك ضمن الحملة القومية الموسعة للقضاء على "فيروس سي" 2020، والتي بدأت 13 فبراير الماضي، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان مصر خالية من فيروس سي .

وقال محافظ كفرالشيخ فى بيان له،إن مراحل الكشف على المواطن تبدأ أولا التسجيل بالرقم القومي ويتبعها قياس الضغط والوزن والطول وسحب عينات الدم لعمل كشف السكر العشوائي وتحليل فيروس سي، وأخيرا يتم إعلان النتيجة في المركز الخاص بالمريض وإبلاغه هاتفيا بإصابته من عدمه وفي حالة ثبوت الإصابة بفيروس سي يتم أخذ جواب تحويل لوحدة الفيروسات الكبدية التابعة لمحل إقامته لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى أن في حالة ثبوت نتيجة ارتفاع في ضغط الدم 90/140 ونتيجة تحليل السكر أكثر من 200 يتم تحويلهم بخطاب موجه لأقرب مستشفى علاجي .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم توفير الكواشف اللازمة لإجراء اختبارات جلوكوز الدم "السكر" 540 ألف كاشف، واختبارات فيروس سى "الاليزا" 540 ألف كاشف، و اختبارات الحمض النووي "لفيروس سي" PCR 26 ألف و 400 كاشف، والأنابيب المستخدمة لتحليل الدم بأنواعها 2 مليون و 160 ألف أنبوبة، وحوامل الأنابيب 540 ألف حامل و 540 ألف سن سحب العينة، وذلك لإمكانية إجراء كافة الفحوصات الطبية المطلوبة .

جدير بالذكر أنه تم إضافة 180 مركز طب أسرة في المحافظات لاستقبال المواطنين، سبقتها 87 قافلة طبية ليصبح العدد الإجمالي 276 قافلة طبية بدأت عملها 13 فبراير الماضي، لضمان الوصول للمستهدفين وإعلان مصر خالية من فيروس سي2020.