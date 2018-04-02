استمرار تلقى طلبات تقنين أملاك الدولة حتى 14 يونيو المقبل بكفر الشيخ

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو سداد الرسوم المستحقة والإجراءات التمهيدية، أية حقوق قانونية لواضع اليد أو تترتب التزام على جهة الولاية، إلا بعد العرض على اللجنة المختصة وتثمين الأرض طبقًا لأسعار المثل وسداد قيمة الأرض، وإبرام عقد بيع بين جهة الولاية وواضع اليد، يسدد رسم فحص بمبلغ 10 آلاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء، داخل كردون المدن، ورسم معاينة بواقع 8 جنيهات، عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها.

ويسدد صاحب الطلب، رسم فحص بمبلغ 5 آلاف جنيه للأراضى المقام عليها بناء، داخل كردون القرى، ورسم معاينة بواقع 5 جنيهات عن كل متر مسطح من مساحة الأرض المراد التعامل عليها.