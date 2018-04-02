استمرار أعمال الرصف على مستوى أحياء الإسكندرية وبرج العرب







الإسكندرية - جاكلين منير

تابعت محافظة الإسكندرية من خلال مديرية الطرق والنقل بناء على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله علي مستوي أحياء المحافظة ، وذلك في إطار تنفيذ الإسكندرية لخطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بها والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات.

تمت متابعة خطة إعادة الرصف بشارع الدالى شارع حسين رمضان متفرعات بين طيبة وعمر لطفى الترام بالابراهيمية نطاق حى وسط، وكذا أسفلت طريق بهيج برج العرب، وأعمال إعادة الشى لأصله بشارع الشرباتى محرم بك ، وأيضا شارع إبراهيم شاهين خلف السفارة الصينية محرم بك.

كما تم وضع اعتمادات إضافية من وزارة التخطيط لأعمال الرصف ببعض الأماكن إستجابة لمطالب المواطنين وذلك بشارع جمعة مفتاح وشارع حداد بنطاق حى العجمى، وشارع 10 الفلكى السيوف منتزة أول.

وأكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن جميع أجهزة المحافظة تكثف وتواصل أعمالها لرفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق الأحياء المختلفة وحل جميع المشاكل المتواجدة بها وكذا إعادة الشئ لأصله بعد انتهاء أعمال المرافق التي تتم بالمناطق المختلفة ، مؤكدا أننا نعمل علي رفع كفاءة الطرق بالمحافظة وتحسين الحركة المرورية في أنحائها للحد من ظاهرة التكدس والاختناق المروري ، وأشار بأن الهدف هو شعور المواطن بمدى اهتمام الدولة بالتنمية وسرعة حل المشكلات، ورفع المعاناة عن المواطنين.