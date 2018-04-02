استجابة لـ"اليوم السابع".. مصرى مقيم بأبوظبى يتكلف بعمرة لمسنة بالشرقية







الشرقية – فتحية الديب

فى استجابة لـ"اليوم السابع" بعد ساعات من نشر قصة السيدة المسنة "مؤمنة جلال" 88 سنة تقيم بمفردها بغرفة بقرية بمركز بلبيس بالشرقية، وعن معاناتها فى حياتها من أجل تربية أبنائها، وأمنيتها فى تأدية فريضة العمرة، قبل وفاتها، تواصل مع "اليوم السابع" عبد الحميد السعيد البيسونى، مصرى مقيم بأبو ظبى من قرية كفر ميت حواى مركز السنطة، محافظة الغربية، من خلال جمعية "العلم والإيمان" وأكد على أنه سوف يتكفل بجميع تكاليف فريضة العمرة، للسيدة المسنة.

فيما وجهت السيدة المسنة الشكر لمؤسسة "اليوم السابع" وإلى الجمعية التى استجابت لرغبتها فى تأدية فريضة العمرة قبل وفاتها.