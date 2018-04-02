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احتفالتان بمحافظة سوهاج بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى

الإثنين، 02 أبريل 2018 07:31 م
احتفالتان بمحافظة سوهاج بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالتان بمحافظة سوهاج





سوهاج محمود مقبول
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انطلقت فعاليات الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنت عنها محافظة سوهاج وبدأت من ميدان الثقافة بينما سوف تنطلق الاحتفالية الثانية بالمسرح الرومانى بمدينة ناصر وذلك بالتعاون بين المحافظة وحملة كلنا معاك من أجل مصر.

وأعرب الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن خالص تقديره وشكره لكل الجهات التي شاركت في العملية الانتخابية لكي تظهر بالشكل الحضاري الذي ظهرت به وأبهرت العالم والذي يؤكد أن جميع فئات الشعب المصري تقف خلف أجهزة الدولة صفًا واحدًا من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، وأن سوء الأحوال الجوية الذي شهدته قرى ومدن المحافظة في الساعات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير من الانتخابات لم يثني مواطني محافظة سوهاج عن الإدلاء بأصواتهم .

ومن جانبه قال المهندس محمد محمود لبيب منسق تنظيم حملة كلنا معاك بمحافظة سوهاج أن الاحتفالات اليوم تتم فى اطار الاحتفالات التى تقيمها الحملة على مستوى الجمهورية واحتفالات سوهاج ستكون في ميدان قصر ثقافة سوهاج، والمسرح الروماني حيث سيتم تقديم عروض فنية لفرقة الموسيقي العربية، وفرقة الفنون الشعبية لتقديم الأغاني الوطنية والاستعراضات الشعبية احتفالاً باستكمال هذا الاستحقاق السياسي.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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