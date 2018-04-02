إعادة الكهرباء لمدينة أبو سمبل عقب إصلاح أبراج الضغط العالى







أسوان - عبد الله صلاح

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع المشروعات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إعادة تركيب الأبراج الـ4 التى انهارت فى توشكى عقب العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة منذ عدة أيام، وتم وضع الجهد على الدائرتين السد العالي / توشكى جهد 220 ك.ف والتحميل عليها وتغذية محطات العوينات وأبو سمبل.

وأضاف رئيس قطاع المشروعات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فرق الصيانة نجحت فى الإصلاح قبل الموعد المحدد وذلك بعد تدخل عدد كبير من فرق الصيانة تحت إشراف المهندس خليفة محمد خليفة رئيس قطاع الوقاية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.