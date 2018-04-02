إصابة 4 من جنود الاحتلال بحادث تصادم شاحنة بألية إسرائيلية فى الخليل بفلسطين







وكالات الأنباء

قالت مصادر صحفية إسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن 4 من جنود الاحتلال أصيبوا بجراح مابين المتوسطة والخفيفة جراء حادث سير وقع بالقرب من مستوطنة " كريات أربع" بالخليل.

وأضافت المصادر أن شاحنة يقودها فلسطينى اصطدمت بالية تابعة لجيش الاحتلال ما أدى إلى إصابة الجنود الأربعة.