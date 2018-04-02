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إصابة 4 من جنود الاحتلال بحادث تصادم شاحنة بألية إسرائيلية فى الخليل بفلسطين

الإثنين، 02 أبريل 2018 01:19 ص
إصابة 4 من جنود الاحتلال بحادث تصادم شاحنة بألية إسرائيلية فى الخليل بفلسطين الإسعاف بإسرائيل - أرشيفية





وكالات الأنباء
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قالت مصادر صحفية إسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن 4 من جنود الاحتلال أصيبوا بجراح مابين المتوسطة والخفيفة جراء حادث سير وقع بالقرب من مستوطنة " كريات أربع" بالخليل.

وأضافت المصادر أن شاحنة يقودها فلسطينى اصطدمت بالية تابعة لجيش الاحتلال ما أدى إلى إصابة الجنود الأربعة.

 

 


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