إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين فى مركز باريس

إصابة شخصين فى حادث تصادم بين سيارتين فى مركز باريسالإثنين، 02 أبريل 2018 11:32 ص
حادث تصادم -أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أصيب شخصان بحروح وكدمات فى حادث تصادم بين سيارتين أجرة، إحداهما تقل تلاميذ مدارس على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية صنعاء .
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخاجرة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الخارجة باريس بالقرب من قرية صنعاء مما أسفر عن إصابة كلا من أحمد معتز عبلة 48 سنة وجمال أحمد محمد وتم نقلهما إلى مستفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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