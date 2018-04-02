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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الإثنين، 02 أبريل 2018 05:14 م
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى





غزة (أ ش أ)
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أصيب شابان فلسطينيان برصاص جنود قناصة الاحتلال الإسرائيلى، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الاثنين، خلال مواجهات اندلعت قرب الشريط الحدودى شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابًا أصيب برصاصة فى قدمه أطلقها عليه جنود الاحتلال المتمركزون فى أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودى شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، خلال تظاهرة سلمية فى إطار فعاليات إحياء يوم الأرض قرب السياج الفاصل شرق المدينة.

كما أصيب أحد الشبان بقنبلة غاز معدنية بشكل مباشر فى جسده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب القطاع، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر لتلقى العلاج.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات فى المناطق الحدودية بمشاركة العشرات من المواطنين والفعاليات الشعبية لليوم الرابع على التوإلى فى إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، على مقربة من الحدود الشرقية للقطاع.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان لدى اقترابهم من الشريط الحدودى الفاصل شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار صوب المواطنين المشاركين فى فعاليات إحياء يوم الأرض شرق المدينة.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال الجاثمة فى المواقع العسكرية على الشريط الحدودى شمال وشرق القطاع، تطلق الرصاص صوب أى مواطن أو مزارع يقترب من الحدود.

 


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