إزالة 300 حالة تعد على الأراضى الزراعية بكفر الدوار







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة المهندس هيثم الدسوقى رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة كافة حالات التعدى على الرقعة الزراعية خلال الأيام الأخيرة الماضية، تزامناً مع فترة الانتخابات الرئاسية.

أسفرت تلك الحملة عن إزالة 303 حالة تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح "الدسوقى" أن حالات التعدى التى تم إزالتها تنوعت ما بين 225 حالة تعدى على الرقعة الزراعية، وحالتين تعدى على أراضى أملاك الدولة، وكذلك حالة تعدى على أرض تابعة للأوقاف و10 حالات تعدى على الطرق، فضلاً عن 29 حالة تعدى على الرى و19 حالة تعدى على الصرف، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة إشغال بالطريق الزراعى السريع، وتنفيذ قرارين إزالة سلالم تابعين للوحدة المحلية.

وأضاف "رئيس المدينة" أن التعديات تنوعت ما بين مبانى بالطوب الأبيض، وأعمدة وسملات خرسانية، وكذلك شدات خشبية وسلالم مخالفة وأكشاك وعشش، لافتاً إلى أن تنفيذ الحملات جاءت بالتعاون بين قسم تعديات بالوحدة ورؤساء القرى وقسم ومركز شرطة كفر الدوار وجهاز حماية الأراضى بالإدارة الزراعية.