أولياء أمور ينتقدون فيديو لـ"ساحر" يجسد مشهد ذبح بمدرسة فى الدقهلية

أولياء أمور ينتقدون فيديو لـ"ساحر" يجسد مشهد ذبح بمدرسة فى الدقهليةالإثنين، 02 أبريل 2018 08:29 م
مشهد ذبح بمدرسة فى الدقهلية
كتب محمود طه حسين
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تداول أولياء الأمور وصفحة ثورة أمهات مصر على المناهج المصرية فيديو يظهر فيه "ساحر" بمدرسة المعصرة بإدارة بلقاس بالدقهلية ينفذ مشهد ذبح بسكين على مساعده احتفالا بيوم اليتيم.
وقال خالد صفوت، أدمن صفحة ثورة أمهات مصر، إن ما قامت به المدرسة كارثة تربوية وأخلاقية، مطالبًا بمحاسبة جميع المسئولين عن هذا الخطأ، مؤكدًا أن ما نفذته المدرسة لا يقل خطورة عن جرائم الإرهاب البشعة، لافتا إلى أن تأثير المشهد على الطلاب يزرع وينمى لديهم غريزة الإجرام وهو تحريض واضح على اتباع منهج العنف.
وعبر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من تنفيذ مدرسة المعصرة الابتدائية المشتركة للمشهد مطالبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتحقيق.
من جانبها، قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم التحقيق فى الواقعة وسيتم إيقاف المتسبب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
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