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الإثنين، 02 أبريل 2018 09:36 م
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أهالى مطروح يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية

الإثنين، 02 أبريل 2018 09:17 م
أهالى مطروح يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية ثانية احتفالية أهالى مطروح بفوز الرئيس السيسى





مطروح – حسن مشالي
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بدأت منذ قليل الاحتفالية، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، التى تنظمه حملة " كلنا معاك من أجل مصر"، بالنادى الاجتماع وسط مدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد كبير من أبناء مطروح، وبحضور عدد من القيادات الشعبية، من بينهم النائب سليمان فضل العميرى، والشيخ محمد عيسى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، بالإضافة إلى ممثلى القبائل والشباب والمرأة بمطروح.

 

ويشارك فى الاحتفالية عدد كبير من الأسر التى اصطحبت أطفالها، وسط ترديد الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر، وتقديم فقرات غنائية لإحدى الفرق البدوية، مع إطلاق الألعاب النارية فى الفضاء.

 


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