أهالى الفيوم يحتفلون بفوز الرئيس السيسى







الفيوم – رباب الجالي

بدأ المواطنون بمحافظة الفيوم التوافد على ميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم للإحتفال بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وشهد الميدان وجود مكبرات الصوت وتشغيل الأغانى الوطنية التى رددها المواطنون ومن المقرر ان تتزايد الأعداد لتصل الى الآلاف بالميدان.

وصرح عبد الحكيم اللواج المتحدث الإعلامى لحملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة الفيوم أن الحملة تنظم إحتفالات كبرى تشارك فيها كافة أطياف الشعب بمناسبة إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية 2018 وإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أصدر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم بيانا بالتقدم خلاله بالتهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية وقال نتمنى لشعبنا مزيد من العزة والازدهار بمناسبة.

وأكد رئيس جامعة الفيوم أن نتائج الانتخابات تعكس الثقة التى يوليها المصريون للرئيس عبدالفتاح السيسى وبجهوده للنهوض بمصر والارتقاء بمكانتها اقليميا ودوليا مضيفا أن ذلك انعكاس لطموحات وآمال الشعب المصرى فى غد أفضل والمضى قدما فى تحقيق النمو والرقى لبلدنا الحبيبة مصر .