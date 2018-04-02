أهالى البحيرة يحتفلون بفوز السيسى على أنغام المزمار البلدى







البحيرة ناصر جودة وجمال ابو الفضل

احتفل منذ قليل الآلاف من أهالى البحيرة بفوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية ثانية بميدان الاستاد بدمنهور.

حيث شهد الميدان احتفالات أطلقت فيها الألعاب النارية وعمت الأغانى الوطنية وزغاريد النساء كل الأرجاء ابتهاجا بفوز الرئيس السيسى، كما احتفل الأهالى على أنغام المزمار البلدى ورقص الخيول العربية.

واشتعلت الاحتفالات مع مشاركة الفنان الشعبى أحمد شيبه أهالى البحيرة أفراحهم وقدم باقة من الأغانى أشهرها "معلش يازهر" التى تفاعل معها الجمهور بصورة غير مسبوقة.

حضر الاحتفال محمد وجيه خالد منسق حملة من اجل مصر وفتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة ورئيس حزب الوفد والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وجمال ابو الفضل المستشار الاعلامى لمحافظة البحيرة وذكية رشاد منسق المجلس القومى للمرأة ودعاء قنديل مدير جمعية المستثمرين وعدد من أعضاء مجلس النواب بالبحيرة بالإضافة عد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة من تواجدها داخل الميادين وفرضت كردونات أمنية لتأمين مواقع الاحتفالات.

كما شهدت ميادين الساعة وعمر أفندى بمدينة كفر الدوار بالبحيرة احتشاد الآلاف من المواطنين للاحتفال بفوز الرئيس السيسى رفعوا خلالها الإعلام المصرية وصور الرئيس كما رددوا الاغانى الوطنية، وأطلقت السيدات الزغاريد بصورة كبيرة ابتهاجا بفوز الرئيس.