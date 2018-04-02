أعضاء مجلس النواب يشاركون أهالى مركز فاقوس الاحتفالات بفوز الرئيس السيسي







الشرقية - حمدى عبد العظيم

تجمع الآلاف أمام مجمع الشرطة بمدينة فاقوس للمشاركة فى الاحتفالات التى تنظمها "معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية لانتخابات الرئيس السيسى بحضور النائبة نوسيلة أبو العمرو ومحمد كلوب عضوي مجلس النواب عن دائرة فاقوس والدكتور خالد عامر منسق الحملة بمركز فاقوس ورويدا علاء منسق الحملة مدينة فاقوس ومحمد نجم المسئول الإعلامى للحملة ومحمود فرحان مسئول الشئون القانونية بالحملة.

فيما أشار محمد نجم المسئول الإعلامى للحملة إلى وعى المواطنين الذى ظهر فى خروجهم للإدلاء بأصواتهم وخروجهم اليوم للاحتفال بإعلان فوز الرئيس لبث رسالة فحواها أن المصريين يلتفون حول قيادتهم.

ورفع المواطنون أعلام مصر، وصور الرئيس السيسى ورددوا الأغانى الوطنية احتفالاً بفوز الرئيس كما توافدت السيدات مصطحبة أبنائهن إلى الاحتفالية حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلام مصر وردد الحضور الأغانى الوطنية مع مكبرات الصوت بالاحتفالية وأطلقت السيدات الزغاريد.



























