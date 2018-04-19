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الخميس، 19 أبريل 2018 06:53 م
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25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل أكثر من 10 آلاف طن قمح من المزارعين

الخميس، 19 أبريل 2018 06:48 م
25 منفذاً بكفر الشيخ يستقبل أكثر من 10 آلاف طن قمح من المزارعين محصول القمح


كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل 25 منفذاً وشونة وصومعة بمحافظة كفر الشيح 10623طناً و458 كيلو من القمح المحلى من مزارعى المحافظة، منذ بدء توريد القمح واستلامه من المزارعين .

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن ما تم توريده من القمح  للصوامع والشون 10623 طناً و458 كيلو ، منذ بدء موسم استلام من المزارعين يوم 15 أبريل الجارى.

وأضا  الهابط، لـ"اليوم السابع"، أن عمليات التوريد تتم دون مشاكل أو معوقات، وأن غرفة عمليات برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تتابع جميع مواقع استقبال القمح وعددها 25 موقعاً، والتواصل مع الوزارة على مدار اليوم للوقف على آخر المستجدات.

 

 


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