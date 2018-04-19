وكيل وزارة الزراعة بالمنيا لـ"اليوم السابع" نستهدف استلام 500 ألف طن قمح







المنيا – حسن عبد الغفار

قال المهندس عبد العاطى صديق وكيل وزارة الزراعة بالمنيا في تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن المساحة المزروعة من القمح هذا العام 247 ألف فدان على مستوى المحافظة بمتوسط إنتاج الفدان من 18 إلى 20 طنا، وأشار صديق أن الأسعار هذا العام متميزة جدا حيث يبلغ سعر طن من 570 إلى 600 جنيه حسب درجة نقاوة القمح.

وأكد عبد العاطى أن موسم الحصاد بدا من يوم 15 إبريل، وقد تم تجهيز الشون لاستقبال المحصول ويبلغ عددها 45 شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى و17 شونه مطورة، بالإضافة إلى الصوامع والهناجر.

الخاصة بشركة مطاحن مصر الوسطى ولفت صديق إلى أن المستهدف توريده من القمح هذا العام ما يقرب من 500 ألف طن وهو رقم موازى للعام الماضى.

وعن أعمال التوريد أكد وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد 22 ألف فدان، حتى الآن وما تم توريده 2654 طنا ولفت أنه بصدد استصدار قرار بحظر نقل القمح خارج المحافظة، لافتا أن عملية استلام القمح تمر بالعديد من المراحل للوقوف على درجة النقاوة التى يتم احتساب الأسعار طبقا لها ، كذلك تحرير محاضر فورية فى حال التلاعب من قبل الموردين أو اختلاط القمح بالأتربه لزيادة الوزن وقد تم تشكيل لجان فحص على أعلى مستوى ولا تهاون مع المقصرين.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن المساحات المنزرعة بـ"القطن" موزعة على مراكز المُحافظة التسع، منها 232 فدانا فى مطاى، و540 فى بنى مزار، و52 فدانا فى العدوة، و70 فى مغاغة، و39 فى سمالوط، و49 فى أبوقرقاص، و13 فى ملوى، و52 فى دير مواس، بالإضافة إلى 225 فدان أراضى إصلاح زراعى.

وأوضح "صديق"، أن المساحة المستهدفة من زراعة القطن هى 10 آلاف فدان، مشيرا إلى قيام المديرية بتنظيم ندوات تثقيفية لتوعية الفلاحين والمزارعين داخل وعن 3 آلاف فدان المزروعة بنظام الميكنة فى غرب غرب المنيا قال صديق أنها تابعة لهيئة البحوث وليس مديرية الزراعة.