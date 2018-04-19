وكيل أوقاف الغربية: تجهيز 14 ألف شنطة رمضان







الغربية – مصطفى عادل

أكد الشيخ بكر عبد الهادى صالح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية فى تصريحات له أن المديرية وضعت خطة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال إقامة أمسيات دينية بالمساجد الكبرى، ومسابقات لحفظ القرآن الكريم، وتجهيز المساجد لإقامة صلاة التراويح.

وأوضح أن هناك 229 مسجدا على مستوى المحافظة جميعهم تابعين لوزارة الأوقاف مسموح بالاعتكاف بهم خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار أنه تم تحديد 10مساجد كبرى على مستوى المحافظة لتقديم دروس ومحاضرات دينية، يقدمها أئمة من وزارة الأوقاف ومشايخ الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطى الصحيح ونشر تعاليم الإسلام، بالإضافة إلى تنظيم القوافل الدعوية بالتعاون مع المديريات الخدمية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف انه سيتم الاحتفال خلال الشهر المبارك بمناسبات العاشر من رمضان وغزوة بدر وفتح مكه وليلة القدر، بالإضافة لتفعيل دور المكتبات بالمساجد.

وأشار"صالح" أنه تم تجهيز 14ألف شنطة بها سلع غذائية وتموينية سيتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمناطق الفقيرة.