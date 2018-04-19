وفد من مقاطعة هونان الصينية يزور مستشفي الأقصر العام لتبادل خبرات طبية







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن قيام وفد طبي بمقاطعة هونان الصينية بزيارة إلى مستشفى الأقصر العام، اليوم الخميس، موضحاً أن الوفد ضم خبراء في أمراض النساء وتنظيم الأسرة، وأمراض الشيخوخة، وإدارة الأعمال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة،فى بيان ، أن الوفد الصيني أشاد بمستشفى الأقصر العام من ناحية الأعمال الإنشائية والتجهيزات ونظام العمل مبدياً تطلعه لعمل بروتوكول تعاون مع صحة الأقصر مستقبلاً للاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات الصحة المختلفة.