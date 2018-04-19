وصول و سفر 4648 راكب و تداول 592 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن و هى مسرة ، الحرية2 ،النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 515 راكب و 107 شاحنة بضائع و 11 شاحنة عفش ركاب و 18 سيارة كما تغادر السفينتين عمان و الرياض و على متنهم 142 راكب و 44 شاحنة بضائع و 9 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة Lady Mona و على متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى جيبوتى و ثلاث سفن اخرى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 1195 راكب و 82 شاحنة بضائع و 37 سيارة.

على جانب أخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 944 راكب منهم 91 معتمر و تداول 104 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 204 راكب و 8 براد و 3 تريلا و 2 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 134 راكب منهم 91 معتمر و 2 باص جيت و 21 براد و 20 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ايلة و على متنها 277 راكب و 2 براد و 28 سيارة تصدير و 2 باص جيت فيما غادرت السفينتين سينا و ايلة و على متنهم 329 راكب و 26 براد و 24 تريلا و 2 سيارة و 2 باص جيت.