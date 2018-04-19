وزير التنمية المحلية يتفقد مقلب جبل أبوخريطة بالغربية ويعلن رفع 4 آلاف طن قمامة







المنوفية _ محمد فتحى

تفقد منذ قليل اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية سير أعمال رفع مخلفات مقلب أبو خريطة العمومى بحى العزبة الغربية بشبين الكوم، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل وعدم وجود ما يعوق الأعمال.

فيما وجه وزير التنمية المحلية ، السكرتير العام للمحافظة برفع نواتج التطهير بترعة طريق الماى القديم المؤدى للمقلب لتوسعة مدخل المقلب.

من جانبه، شدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة تكثيف الأعمال وتوفير كافة المعدات اللازمة وتذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير عملية نقل المقلب والانتهاء منه وفق جدول زمني محدد في موعد غايته 30 يونيو 2018.

وحث وزير التنمية المحلية ، العاملين ببذل المزيد من الجهد لضمان رفع المخلفات والإنتهاء منها في الوقت المحدد.



ومن جانبه أعلن السكرتير العام أنه تم رفع 4 آلاف طن مخلفات من المقلب ودفنها بطرق صحية آمنة بالمدفن الصحي منذ بدء العمل بالمقلب للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.