وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يعقدان اجتماعا مع أعضاء البرلمان







المنوفية _ محمد فتحى

عقد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية و اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية وذلك بمقر الديوان العام لمحافظة المنوفية جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التى يقوم بها الوزير لمحافظة المنوفية.

حيث إستمع وزير التنمية المحلية آلى عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والتى تمثلت بعضها فى مشاكل بدوائرهم فيما يخص القمامة والطرق والمياه، فيما أكدا النواب على أن هناك نقص فى الخدمات والبنية التحتية لمدن ومراكز المحافظة.

وخلال اللقاء قدم الجندى عرضاً لما تقوم به الدولة فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات والشركة القابضة التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة برأس مال 8 مليارات جنيه، فيما وعد الجندى بحل بعض مشاكل النواب عن طريق التنمية المحلية والتواصل مع بعض الوزارات الأخرى للمساعدة فى حل تلك المشاكل، كما أكد الوزير على ترحيبه باستقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية وكافة أعضاء مجلس النواب على مستوى الجمهورية لتبادل الرؤى والأفكار للعمل على حل أية مشاكل أو معوقات التى تواجه المواطنين فى دوائرهم المختلفة.