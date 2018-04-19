video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يعقدان اجتماعا مع أعضاء البرلمان

الخميس، 19 أبريل 2018 03:41 م
وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يعقدان اجتماعا مع أعضاء البرلمان جانب من الاجتماع


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية و اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية وذلك بمقر الديوان العام لمحافظة المنوفية جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التى يقوم بها الوزير لمحافظة المنوفية.

 

حيث إستمع وزير التنمية المحلية آلى عدد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والتى تمثلت بعضها فى مشاكل بدوائرهم فيما يخص القمامة والطرق والمياه، فيما أكدا النواب على أن هناك نقص فى الخدمات والبنية التحتية لمدن ومراكز المحافظة.

 

وخلال اللقاء قدم الجندى عرضاً لما تقوم به الدولة فيما يخص مشكلة القمامة والمخلفات والشركة القابضة التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة برأس مال 8 مليارات جنيه، فيما وعد الجندى بحل بعض مشاكل النواب عن طريق التنمية المحلية والتواصل مع بعض الوزارات الأخرى للمساعدة فى حل تلك المشاكل، كما أكد الوزير على ترحيبه باستقبال أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنوفية وكافة أعضاء مجلس النواب على مستوى الجمهورية لتبادل الرؤى والأفكار للعمل على حل أية مشاكل أو معوقات التى تواجه المواطنين فى دوائرهم المختلفة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية: إنشاء شركة قابضة للنظافة برأس مال 8 مليارات جنيه

المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

السكرتير العام




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة