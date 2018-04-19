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وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يجتمعان برؤساء الوحدات المحلية

الخميس، 19 أبريل 2018 04:56 م
وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية يجتمعان برؤساء الوحدات المحلية وزير التنمية المحلية وسكرتير عام المنوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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عقد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار سكرتيرعام محافظة المنوفية إجتماعاً موسعاً بقاعة الإجتماعات بالديوان العام للمحافظة، بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية للمحافظة، وذلك على هامش زيارته لمتابعة سير أعمال نقل مخلفات مقلب أبو خريطة ونقلها بالمدفن الصحى بكفرداود بمدينة السادات.

 

رحب السكرتير العام بوزير التنمية المحلية والحضور، فيما أعرب الجندى عن سعادته بتواجده بين القيادات التنفيذية بالمنوفية، مؤكداً على أن العنصر البشرى هو أساس نجاح أى عمل أو منظومة لأنه هو من يقوم بإستغلال الإمكانيات وتوظيفها فى مكانها المناسب.

 

كما شدد الوزير على ضرورة انتظام العمل وبذل المزيد من الجهد وإزالة المعوقات التى تخص تنفيذ نقل المخلفات بالمدفن الصحى، موجها بضروة تمهيد الطرق وتسويتها بشكل سريع مما يضمن سهولة وسرعة إنجاز الأعمال، مؤكدا على أنه سيتابع الأعمال لتأكد من الأنتهاء من عملية نقل المقلب بشكل كامل حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

 

ووجه وزير التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمنوفية على ضرورة تناغم الأعمال فى إطار خطط تنموية منسقة من خلال التعاون بين المديريات المختلفة والبحث عن حلول غير تقليدية تتواكب مع روح العصر لحل مشكلات المواطنين وترشيد استهلاك الموارد والبحث عن موارد بديلة.

 

كما أوصى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، موجها جميع المتعدين على الأراضى بسرعة التوجة لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن آخر موعد لتلقى طلبات التقنين يوم 14/6/2018 وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية وحق الدولة فى استغلال أراضيها مما يساهم فى دفع عجلة التنمية بالدولة. 

                                             

كما أكد الجندى على أن الوزارة أنهت إستعدادتها لإستقبال شهر رمضان الكريم عن طريق زيادة المنافذ والمعارض وتوفير كافة السلع والخدمات بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية.

 

من جانبه أكد السكرتير العام على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لبذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بما يعود بالنفع العام وتذليل العقبات التى تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية.


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