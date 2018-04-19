هزة أرضية تضرب العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة

هزة أرضية تضرب العاصمة الكويتية والمناطق المحيطةالخميس، 19 أبريل 2018 09:52 ص
مقياس ريختر - صورة أرشيفية
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قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن هزة أرضية ضربت اليوم الخميس، العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت أن سكان العاصمة شعروا بالهزة بشكل مفاجئ فيما لم تكشف التقارير حتى الآن عن قوتها أو عما إذا ألحقت أضرارا أو خسائر.
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