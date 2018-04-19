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هزة أرضية تضرب العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة

الخميس، 19 أبريل 2018 09:52 ص
هزة أرضية تضرب العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة مقياس ريختر - صورة أرشيفية


كتب: أحمد علوى
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قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، إن هزة أرضية ضربت اليوم الخميس، العاصمة الكويتية والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت أن سكان العاصمة شعروا بالهزة بشكل مفاجئ فيما لم تكشف التقارير حتى الآن عن قوتها أو عما إذا ألحقت أضرارا أو خسائر.

 

 


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