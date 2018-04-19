نائب الرئيس اليمنى يدعو قبائل طوق صنعاء إلى مساندة الشرعية ضد الحوثيين

نائب الرئيس اليمنى يدعو قبائل طوق صنعاء إلى مساندة الشرعية ضد الحوثيينالخميس، 19 أبريل 2018 05:15 ص
على محسن صالح نائب الرئيس اليمنى
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دعا نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، قبائل طوق صنعاء وكل المكونات الاجتماعية إلى مساندة قوات الشرعية فى حربها ضد الانقلابيين الحوثيين .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن صالح - خلال لقائه محافظ صنعاء اللواء عبدالقوى شريف - تشديده على ضرورة مضاعفة الجهود وحشد القوى ومختلف المكونات لإسناد هذا التقدم والتنسيق والعمل مع بقية المحافظات المجاورة؛ بما يحقق انتصار الشرعية وإنهاء معاناة المواطنين .
وجدد نائب الرئيس اليمنى، الدعوة لقبائل ومشايخ صنعاء بمختلف مديرياتها وجميع المكونات الاجتماعية فى ربوع الوطن إلى مساندة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمعاناة والأزمات التى ترتبت عليه .ش
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