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مكتبة مصر العامة ببنها تستضيف معسكر اليوم الكامل للطلائع

الخميس، 19 أبريل 2018 01:48 م
مكتبة مصر العامة ببنها تستضيف معسكر اليوم الكامل للطلائع مكتبة مصر العامة


القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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إستضافت مكتبة مصر العامة ببنها اليوم الخميس ،  معسكر اليوم الكامل للطلائع تحت عنوان (ليك وعليك) للأدارة المركزيه للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.
 
وتتناول الندوه الأنتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والتصدي لها ومعالجتها.
 
 

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