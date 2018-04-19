مقتل 9 من ميليشيا الحوثى خلال اشتباكات مع أهالى قرية فى تعز اليمنية







صنعاء أ ش أ

أفادت مصادر يمنية بوقوع اشتباكات عنيفة بين أهالى قرية الحيمة بمديرية التعزية شمال شرق مدينة تعز، وميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن الحوثيين شنوا قصفا كثيفا بمختلف أنواع الأسلحة على القرية انتقاما لمقتل مشرفهم الأمنى فى المنطقة المدعو أبو معارك، على يد أهالى القرية.

وأشارت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية الأربعاء- إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط تسعة قتلى من الحوثيين وإصابة آخرين، ومقتل اثنين من أهالى القرية بينهم طفل.

وذكرت المصادر أن "الميليشيا قامت بتفجير أحد آبار المياه، وما زالت تواصل قصفها الانتقامى على مساكن المواطنين، واقتحامات للمنازل واعتقالات، كما أصيب عدد من المواطنين جراء القصف العشوائى المستمر للميليشيا على المنازل السكنية فى منطقة الحيمة شمال شرق تعز".