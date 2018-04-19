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معهد الكويت للأبحاث العلمية: الكويت تأثرت بزلزال مدينة بوشهر جنوب إيران

الخميس، 19 أبريل 2018 11:39 ص
معهد الكويت للأبحاث العلمية: الكويت تأثرت بزلزال مدينة بوشهر جنوب إيران مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية


الكويت (أ ش أ)
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أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل فى معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الخميس، تأثر البلاد بزلزال محافظة بوشهر، جنوب إيران، والذى بلغت قوته 5.9 على مقياس ريختر.

وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار لإدارة الأزمات فى المعهد الدكتور عبدالله العنزى - فى تصريح صحفى - أن الزلزال الذى ضرب منطقة (كاكى) فى بوشهر - التى تبعد عن الكويت 400 كيلومتر - وقع فى الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى للكويت، مشيرا إلى أن سكان الكويت شعروا بالزلزال، خاصة القاطنين فى مناطق الساحل، كالفنطاس، والمنقف ومشرف.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت اليوم أن هزة أرضية بقوة 5.9درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة (كاكي) فى محافظة بوشهر جنوب البلاد، ولم تسفر عن وقوع خسائر مادية أو بشرية، فيما أشارت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إلى أن مركز الزلزال يقع على خط طول 51:56، وخط عرض 28:35 وعلى عمق 18 كيلومترا عن سطح البحر.


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